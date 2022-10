L'Hellas Verona ha deciso di esonerare l'allenatore Gabriele Cioffi. Secondo la Gazzetta dello Sport, per la panchina del club veneto sono in corsa Diego Lopez e Aurelio Andreazzoli, ma non solo: si valutano anche Davide Ballardini, Paulo Sousa e la promozione di Salvatore Bocchetti dalla Primavera.