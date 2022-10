Era una sfida delicata quella tra Salernitana e Hellas Verona. Entrambe le squadre vi arrivavano con situazioni complicate e due allenatori in bilico. L'hanno vinta i campani per 2-1 grazie al gol di Dia, Nicola può respirare mentre saranno ore difficili per Gabriele Cioffi.



L'allenatore dei gialloblù si era detto tranquillo nel pre partita ma l'ennesima sconfitta stagionale lo mette ancora di più a rischio. La sua squadra è terzultima con una sola vittoria, due pareggi e sei sconfitte, di cui quattro consecutive. Il presidente Setti rifletterà sulla situazione ma già impazzano le voci sui papabili sostituti. Le prime ipotesi parlano di Ballardini e Andreazzoli, anche se resta sullo sfondo l'opzione Paulo Sousa che già nelle passate settimane era stato avvistato a Verona.