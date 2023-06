Il Verona sta prendendo in seria considerazione di cambiare aria in panchina dopo la salvezza in extremis. Il club scaligero, secondo quanto raccolto da calciomercato.com, starebbe trattando sollevare dall'incarico Marco Zaffaroni e Salvatore Bocchetti. In pole per la panchina, al momento ci sarebbe Paolo Vanoli.



LA SITUAZIONE DI VANOLI - Vanoli ha ancora due anni di contratto con club veneto. È reduce da una stagione super con il Venezia, con cui, dal primo giorno d'incarico al posto di Andrea Soncin, ha raccolto ben 40 punti in 26 partite passando dall'ultimo posto alla zona playoff, da cui il club lagunare è stato eliminato al primo turno dal Cagliari, successivamente vincitore del mini torneo valido per l'ultimo posto disponibile in Serie A.