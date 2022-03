Igor Tudor, il tecnico del Verona, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata con l'Empoli:



"Per le problematiche che avevamo abbiamo fatto una bella gara, spingendo molto nella ripresa e rischiando di vincere. E' un bel pareggio che prendiamo contro un Empoli ben messo in campo e guardiamo avanti. Il gesto di Barak che lascia a Simeone il rigore? E' una cosa bellissima, che conferma quello che già so e cioè di un gruppo che funziona e lavora bene. Alla fine non è andata bene, ma ci può stare".



CANCELLIERI - "Ha fatto un eurogol: sono contento per lui, che ha doti incredibili. Deve lavorare, ascoltare e crescere ancora, ma ha qualità da campione. Va bene così".