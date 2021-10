Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato in conferenza stampa alla avigilia del match contro la sua ex Juventus: "Qualcuno, come Barak o Miguel, dovrà giocare ancora, ma è gente capace di ripetere un'altra prestazione- Lasagna? In questo assetto dovrebbe essere una prima punta in un 3-4-3, ma abbiamo anche Simeone e Kalinic, quindi fa un po' fatica a trovare spazio".



Su Ilic: "Vediamo oggi, non lo so ancora".



Su Tameze: "Ha fatto tante partite lì. È un ragazzo perbene, umile, intelligente: ha fatto bene anche da terzo a sinistra. Ha intelligenza e umiltà per fare le cose in quel modo, con l'Udinese volevamo far respirare Lazovic e Tameze ha fatto bene contro Molina".



Capitolo infortuni: "Casale e Gunter? Hanno avuto dei problemini, vediamo come stanno. Ceccherini sta bene, Sutalo ha fatto bene, Magnani ha retto Beto e non era facile. Ora abbiamo cinque o sei giocatori che possono dare una mano dietro, ed è importante stare sul pezzo in quella zona".