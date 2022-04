Igor Tudor è soddisfatto della vittoria del suo Verona col Bologna: "Sì, è un bel successo. Abbiamo fatto meglio nel primo tempo, nella ripresa si è giocato poco ma se fosse finita 2-0 non sarebbe stato sbagliato - ha detto a Dazn - Nel secondo tempo abbiamo voluto difendere il vantaggio facendo una partita di sacrificio e lotta". Il Genoa fa un calcio fatto di seconde palle dove buttano il pallone avanti e ti fanno giocare in un certo modo. Gunter? Ha fatto una bella partita. Nella prossima giornata troveremo un'Inter super motivata e tornata nella lotta scudetto; noi non abbiamo nulla da perdere e faremo la nostra partita".