A due giorni dalla sfida del Franchi contro la Fiorentina in programma domenica alle 15, il tecnico dell'Hellas Verona Igor Tudor ha risposto alle domande della consueta conferenza stampa.

Come sta Barak?: "Ha preso una botta sull'anca. Vediamo come sta domani. Sta migliorando velocemente, ma non so se sarà convocato".



Dalla gara d'andata, quanto sono cambiati loro e quanto siete cambiati voi?: "Noi siamo cresciuti e loro hanno perso Vlahovic ma hanno preso altri giocatori molto interessanti. All'andata abbiamo fatto una grande partita concedendo pochissimo ai viola. Speriamo di poterci ripetere domani".



Questa squadra è da coppe europee?: "Sono domande difficili, bisogna fare un'analisi completa. A livello di budget non lo siamo, ma per quello che abbiamo dimostrato possiamo giocarcela con tutti. Sarà il campo da qui alla fine a rispondere''.



Che visione ha lei di Lasagna?: "Per un periodo l'ho messo sulla trequarti destra al posto di Barak e stava crescendo, si stava anche divertendo. Ha bisogno di spazi, è sicuramente un giocatore forte con un tiro ed uno strappo pazzesco. Ha un solo problema: i tre là davanti hanno fatto grandi cose. Ma è un lusso avere un giocatore così che parte dalla panchina".