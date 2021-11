Dopo il pareggio contro il Napoli, Igor Tudor ha parlato così a Dazn: "Siamo cresciuti in difesa, in attacco abbiamo qualità e creiamo sempre qualcosa. Il punto è meritato, ci dà fiducia e orgoglio. Il calcio cambia, l'allenatore deve evolversi. La gente non vuole più un calcio attendista, a me piaceva pressare a zona ma ora lo faccio a uomo. Per la fase difensiva mi sono appoggiato al lavoro fatto nei due anni scorsi. Sono fondamentali i raddoppi e la voglia di rientrare indietro, le scalate le cambiamo in base all'avversario. Abbiamo un modo di allenarci complicato da proporre in una big, ma si potrebbe fare una via di mezzo attaccando ma facendolo più a zona. E' una cosa un po' "malata", che forse a un giocatore come Ronaldo non si potrebbe raccontare".