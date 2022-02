Igor Tudor, tecnico del Verona, ha parlato a Dazn prima della partita contro il Venezia:



Dopo tre o quattro mesi insieme si migliora, il 4-3 dell'andata se lo rigiochiamo altre 100 volte non esce. Il Venezia è pericoloso, sta a noi far venire fuori la nostra qualità. Casale e Gunter out? Coppola sta bene, l'ho visto bene e si allena sempre in modo esemplare. Sono fiducioso, vediamo oggi.