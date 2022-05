L'allenatore dell'Hellas Verona Igor Tudor ha preso la parola in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino: "Domani c'è da difendere il nono posto. C'è da fare una bella gara contro una squadra che ha fatto altrettanto bene, e che gioca in modo simile. L'obiettivo è dare il meglio, sperando che basti. Sono felice e orgoglioso della continuità nel voler dare tutto della squadra. Abbiamo quasi sempre fatto le partite nel modo giusto dal primo all'ultimo minuto, e questo non è scontato".



Sulla formazione di domani: "Non c'è Faraoni, e con lui nemmeno Barak. C'è però Dawidowicz, così come Sutalo".



Sul suo futuro: "Se ci rivedremo all'inizio del prossimo ritiro? Ne parleremo dopo, ci sono ancora due gare".