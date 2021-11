L'allenatore del Verona Igor Tudor commenta la vittoria dei gialloblù contro l'Empoli. Il tecnico ha fatto un solo cambio in tutta la partita, quello tra Casale e Lazovic al 45': "Succede raramente, ma sentivo che non servissero cambi. Mi dispiace per chi era in panchina, ma un allenatore deve fare quello che sente e alla fine è andata bene".