Igor Tudor commenta a Dazn la vittoria del suo Verona per 2-1 sul campo dello Spezia: "Sono molto soddisfatto, è stata una gran performance di squadra in un momento di Covid e quindi vale doppio. Successo meritato, tante occasioni... sapete cosa abbiamo passato in questi giorni, tra nuovi casi e tamponi ogni giorno. Era molto difficile stare concentrati sul calcio, ma abbiamo lavorato senza accampare scuse."



TRA PRIMO E SECONDO TEMPO - "Abbiamo creato anche nei primi 45 minuti, soprattutto da sinistra: abbiamo colpito una traversa, si vedeva che stavamo meglio e siamo contenti di trovarci ora a 27 punti. Per noi è importante, ci dà la tranquillità anche di crescere sotto certi aspetti".



PAROLA D'ORDINE - "Crescere, sempre. Oggi sono tornati pure Barak e Kalinic, ora vediamo come si evolve la situazione col virus. Non sono preoccupato, ma sono situazioni difficili: ormai l'allenatore non fa più lo stesso lavoro che faceva prima."



GESTIONE COVID - "Noi oggi abbiamo avuto la fortuna, tra virgolette, che i negativi al tampone erano i titolari. Ma se invece i 10 positivi fossero stati i titolari? Se vieni qua con le riserve e perdi la partita, poi quei punti pesano a fine stagione... Bisogna pensarle bene le cose!"