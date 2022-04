L'allenatore delha presentato in conferenza stampa la partita contro la(programmata per sabato alle 20 e 45)."Sulla carta può sembrare una partita a nostro favore, ma siccome siamo in Serie A non è così: non ci sono partite facili, lo dimostra la nostra sconfitta in casa contro la Salernitana. A parte quello penso sia meglio essere in questo stato prima della partita che il contrario: la vittoria di Bergamo ci fa felici, ma la chiave è che ogni punto va guadagnato. Mi aspetto una partita difficile, contro una squadra che lotta per 'sopravvivere' a cinque giornate dalla fine. Posso dunque immaginare con che motivazioni verranno qui"."Un bell'effetto. A cinque giornate dalla fine potrebbe anche essere un mini-obiettivo. I giocatori un po' lo sentono, anche il presidente ci tiene tanto. Fermo restando che si ragiona sempre di partita in partita. Per entrare nella storia ci vogliono due vittorie in cinque giornate: sarà difficile, perché affrontiamo squadre complicate"."È un orgoglio per noi. I giocatori stanno facendo bene: siamo tutti coinvolti in questo, compresi i tifosi e la società. Si fanno sempre le cose insieme"."Sta crescendo e sta facendo partite serie. Sei giovane e devi aver tempo, ma devi anche andare forte, perché sei in Serie A. Poi c'è la crescita che viene durante l'allenamento: se pensi che stai facendo bene e ti accontenti rimani dove sei, e gli altri vanno su. Questo vale per tutti, anche per i dirigenti e per gli allenatori"."Tameze sta facendo bene, è un giocatore importante. Non dobbiamo però concentrarci solo sugli elogi, perché domani c'è una gara importante. Sembra si stia già festeggiando, ma abbiamo ancora cinque partite da fare"È una squadra che ha qualità. Giampaolo ha un calcio particolare, fatto di qualità, organizzazione, voglia di correre. Se non siamo al cento percento domani si può perdere. Bisogna stare attenti, domani sarà una gara 'trabocchetto': bisogna fare un bell'allenamento e andare al massimo"."Quando si prende gol ci sono sempre almeno due o tre errori. In quel caso tre giocatori potevano fare qualcosa di più. È un gol che si può anche prendere, perché te lo fa l'Atalanta a Bergamo, spingendo tanto".