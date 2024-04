Verona-Udinese LIVE alle 20.45

La Serie A prosegue e dopo Empoli-Napoli apre la strada a un altro appuntamento. Alle 20.45 tocca a Verona-Udinese, match valido per la trentatreesima giornata di campionato. Da una parte un Verona reduce da un bel pareggio in rimonta contro l'Atalanta, mentre dall'altra un'Udinese che si prepara ad un filotto di partite ravvicinate visto che oltre alle sfide con Bologna e Napoli, dopo il Verona, è previsto anche il recupero della partita interrotta con la Roma. La situazione di classifica (contando che i friulani hanno una partita in meno) è la stessa per le due formazioni: 28 punti e solo 1 punto di vantaggio sul Frosinone terzultimo, che domani sarà ospite del Torino. Il match è visibile su Dazn, Sky Go e Now tv.