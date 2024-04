Udinese-Roma il 25 aprile, è UFFICIALE. I giallorossi: 'Decisione ingiusta, un passo indietro per tutto il sistema'

Era attesa per oggi la decisione sulla data prescelta persospesa al' sull'1-1 per il malore a, difensore giallorosso. Ebbene la Lega ha comunicato che iQuesto il comunicato: "Il Presidente di Lega Serie A, vista la richiesta della AS Roma di giocare sabato 27 aprile con la SSC Napoli e così rinviare ad almeno metà maggio il recupero dei 18 minuti della gara interrotta con l’Udinese, ha oggi. Il Consiglio ha confermato l’applicazione dell’dello Statuto della Lega Serie A, che prevede che la. Il recupero dei minuti residui della partita in oggetto si svolgerà dunque ile in orario tale da agevolare l'organizzazione della trasferta per la Società ospite. La data della partita Napoli-Roma sarà conseguentemente fissata tenendo conto anche delle esigenze manifestate dalla AS Roma".

Giovedì 25 aprile è il giorno successivo alle due semifinali di Coppa Italia, ovvero Lazio-Juventus di martedì 23 e Atalanta-Fiorentina di mercoledì 24, la data scelta dalla Lega e che rispondeva a tutti i requisiti in questione, essendo nell'arco dei 15 giorni dalla data in cui la gara si sarebbe dovuta svolgere regolarmente.indirizzata al presidente Lorenzo Casini e l’amministratore delegato Luigi De Siervo, nella qualeUna richiesta fatta alla luce delma alla quale la Lega di Serie A ha risposto negativamente. La Lega Serie A ha preso in considerazione la lettera del club che chiedeva insomma diprossimo avversario dei giallorossi in semifinale di Europa League, con andata all'Olimpico il 2 maggio. Ma il responso è stato negativo.

Repentina la reazione del club che, in un comunicato, ha scritto: "L’AS Roma, con I suoi risultati europei e quattro semifinali consecutive ha contribuito al ranking UEFA e dunque al quinto slot per le squadre italiane nella prossima Champions League come pochi altri club. Nonostante questo, il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha oggi avallatoche costringerà la Roma ad affrontare il Bayer Leverkusen, in condizioni di svantaggio. Questo rappresenta un chiaroLa squadra, i giocatori e lo staff dell'AS Roma riaffermano il proprio impegno a opporsi a questa ingiustificata avversità e a raggiunguere, con il supporto dei propri incredibili tifosi, i massimi obiettivi in stagione".