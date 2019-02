Il Verona non cambia, almeno per il momento. Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, il club del presidente Setti ha annunciato di non voler esonerare Fabio Grosso: "L'Hellas Verona FC, nell'informare che la squadra anticiperà a giovedì il ritiro pre partita, comunica di aver confermato Fabio Grosso e il suo staff alla guida della prima squadra in vista della decisiva gara contro lo Spezia".