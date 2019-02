Dopo l'anticipo del venerdì e le gare di ieri, e in attesa del Monday Night tra Venezia e Lecce, continua oggi con tre partite la 23esima giornata di Serie B. Alle 15 due partite: il Foggia riceve allo Zaccheria il Pescara, in una sfida salvezza per i Satanelli e promozione per gli abruzzesi. La squadra di Padalino necessita dei tre punti per uscire dalla zona playout, mentre quella di Pillon, che non vince da tre partite, deve difendere quella playoff e avvicinarsi al secondo posto. Alla stessa ora altra partita salvezza tra Livorno e Cosenza: i calabresi, che non perdono da sei partite (due vittore e quattro pareggi) e sono a più cinque sulla zona rossa, affrontano i toscani, in altrettanta serie positiva (due vittorie e cinque pari), che invece devono ottenere i tre punti per riprendere il treno salvezza. In serata big match al Bentegodi di Verona, tra l'Hellas di Grosso e il Crotone di Stroppa: gli scaligeri sono in caduta libera, non vincono da quattro giornate e rischiano la zona playoff, mentre i pitagorici sono in serie positiva da tre gare e devono assotigliare il distacco dalla zona salvezza.