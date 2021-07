Gianluca Frabotta è ufficialmente un nuovo calciatore dell'Hellas Verona. Il club scaligero ha comunicato l'arrivo in prestito, con diritto di riscatto, dell'esterno sinistro di difesa, proveniente dalla Juventus.



Il calciatore aveva raggiunto Verona nelle scorse ore per sostenere le visite mediche di rito, superate con successo, dopo aver ricevuto l'autorizzazione dalla ASL locale e da quella di Torino ad abbandonare il ritiro bianconero, dove la squadra si trova "in bolla" dopo la positività al Covid-19 del giovane Rafia.