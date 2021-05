Tramite un comunicato ufficiale, il Verona ha annunciato un rinnovo di contratto: "Hellas Verona FC è lieto di comunicare di aver rinnovato il contratto relativo alle prestazioni sportive del calciatore Darko Lazovic, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024. Darko Lazovic – 30enne esterno offensivo e nazionale serbo - è arrivato a Verona nell’estate del 2019 e in due stagioni in maglia gialloblù ha collezionato 72 presenze fra campionato e Coppa Italia, impreziosendole con 6 reti e 14 assist-gol. Hellas Verona si compiace del rinnovo contrattuale di Darko Lazovic, augurandogli una permanenza in gialloblù ricca di ulteriori soddisfazioni, personali e di squadra".