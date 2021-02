Il centrocampista portoghese dell'Hellas Verona, Miguel Veloso ha dichiarato in un'intervista a Tuttosport: "Vedere un ex regista come Pirlo sulla panchina della Juventus mi fa venir voglia di allenare? È un pensiero che ho per il futuro, ma adesso mi sento ancora giocatore. Mi alleno e mi curo per continuare in campo. L’età, se sei motivato, è soltanto un numero. Guardate Cristiano Ronaldo: ha 36 anni, ma farà la differenza ancora per diverse stagioni. Per quanto riguarda Pirlo, non sono stupito: da giocatore, oltre a essere straordinario, aveva una grandissima personalità. Da allenatore è uguale: anche perché se non hai un carattere forte come il suo, difficilmente accetti di partire ad allenare dalla Juventus».



"Ilic ha uno stile abbastanza unico perché abbina corsa e tecnica, può diventare un fantastico box to box. Del suo talento ci siamo accorti immediatamente, ma nell’ultimo mese è cresciuto tantissimo. Consigli a Zaccagni e Dimarco? Non ne hanno bisogno, sono ragazzi in gamba. E poi con Juric è difficile rallentare".