Miguel Veloso, centrocampista del Verona, parla a TeleArena dopo il successo contro la Juventus: “E' stata un’emozione bellissima vincere questa partita con i nostri tifosi. Poi siamo riusciti a fare altri tre punti importantissimi per il nostro obiettivo. Partita perfetta? Direi di sì, quasi perfetta. Non siamo stati perfetti sul gol subito, nel calcio quando sbagli paghi. Ma la squadra ha saputo soffrire ed è ancora più bello. Il Verona più forte? Dal primo anno che sono arrivato io, ogni anno siamo cresciuti come squadra e come società. È stato merito dei miei compagni che hanno iniziato questo grande percorso, ora dobbiamo restare concentrati sul nostro obiettivo che è la salvezza. Tudor ci ha aiutati a fare risultati e questo ci ha sbloccati mentalmente. Penso che il gruppo sia molto forte indipendentemente da chi gioca”.