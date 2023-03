Le parole di Marco Zaffaroni, tecnico dell'Hellas Verona, ai microfoni di Sky Sport dopo il pari contro lo Spezia. "E' stata una partita tirata, la posta in palio era alta e c'era parecchia tensione. Siamo partiti molto bene, abbiamo creato i presupposti per andare in gol. Nel secondo tempo abbiamo avuto un'occasione clamorosa, accettiamo questo risultato e c'è da pensare immediatamente per la prossima".



"Ngonge ha preso una distorsione. Poi vedremo l'esito degli esami. Duda invece ha preso una botta, non riusciva più a correre. Facendo due cambi così ci mancava uno slot, abbiamo comunque stretto i denti senza mollare e sono soddisfatto".



"Lazovic è un giocatore di grande esperienza all'interno di una squadra giovane come la nostra, è un giocatore di grande qualità ed è imprescindibile. Ha giocate e letture importanti, in determinate partite può giocare dentro il campo e per noi è una grande risorsa".