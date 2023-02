, allenatore dell'Hellas Verona, dopo la vittoria fondamentale contro la Salernitana è intervenuto al microfono di DAZN: "E' bello vedere il sorriso di tutti, se lo sono meritato ampiamente. Sono partite difficilissime per noi, specie da un punto di vista mentale, ti tolgono tante energie., ora dobbiamo continuare così. Era una gara difficilissima contro una buona squadra, lo era soprattutto da un punto di vista nervoso"."Ci sono ancora tante partite, abbiamo detto questo, che il percorso era ancora lungo e che ci sono tutte le possibilità per giocarsi le nostre chance. Bisogna superare uno step alla volta. Il primo obiettivo era rimanere dentro al campionato e l'abbiamo raggiunto. Siamo consapevoli che la strada è ancora lunga, mancano tante partite, dovremo tenere questa tensione emotiva e continuare così"."Siamo stati bravi perché c'erano dei duelli importanti contro giocatori di qualità, specie negli uomini offensivi, e una buona organizzazione di gioca. La chiave è stata vincere certi duelli e ripartire. Abbiamo creato i presupposti per chiudere la partita, con 2-3 azioni da gol nitide, forse anche di più. Nel finale abbiamo sofferto un po', com'è normale che sia, ma complessivamente i ragazzi hanno fatto una grande partita"."Sono due pedine per noi fondamentali. Lazovic sta giocando ad altissimi livelli, è un giocatore di gran qualità e ha esperienza, per noi in questo momento è un gran trascinatore. Così come Montipò, che si sta affermando sempre di più in questa categoria. Sono due giocatori su cui contiamo molto".