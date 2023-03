Marco Zaffaroni, allenatore del Verona, parla ai microfoni di Sky prima del match contro la Sampdoria: "L'aspetto tattico è importante, ma in gare come queste conta molto anche l'aspetto emotivo. La gara sarà difficile soprattutto da questo punto di vista. Dovremo leggere i momenti e molto si giocherà sotto l'aspetto emotivo, ma anche la qualità dovrà venire fuori. Ritroviamo Djuric e per noi è molto utile, ma in quest'ultima parte del campionato sarà importante che il gruppo giochi insieme e che tutti diano il massimo per 95 minuti. Il percorso è complicato, ma crediamo ciecamente nella salvezza e ora dobbiamo completare l'opera e raggiungere l'obiettivo".