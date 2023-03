L'allenatore del Verona, Marco Zaffaroni, ha parlato a Sky prima della sfida contro lo Spezia.



"Faraoni e Depaoli stanno bene, Doig ha giocato tanto in questo periodo e sono normali rotazioni. Sono cose che fanno un po' parte del momento. Le sostituzioni a gara in corso poi sono importanti, oggi c'è bisogno di tutti. La realtà comunque dice che dopo questa ci saranno altre tredici gare, sarà importante per la classifica e del morale. Non è ancora nulla di definitivo, è da affrontare con la giusta tensione".



"Dobbiamo star dentro fino all'ultimo secondo dell'ultima giornata, poi ci sono partite che possono avere un grande peso come oggi".