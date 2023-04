, tecnico del Verona, è intervenuto a DAZN al termine della partita contro la Cremonese. Di seguito le sue dichiarazioni:"E' un punto che accettiamo, anche per come si era messa la gara. La Cremonese in casa è un osso duro, è stata una gara complicata e non era semplice rimetterla in piedi. Dopo è subentrata la voglia di vincerla fino alla fine, che è un bene ma l'equilibrio nelle gare non deve mai mancare"."Dopo l'inferiorità numerica la Cremonese si è abbassata. Braaf è un giocatore tecnico che ha abilità nell'uno contro uno. Era una soluzione che ci stava. Fortunatamente abbiamo fatto gol con Verdi. Dopo abbiamo provato a vincerla ma dovevamo farlo con maggiore equilibrio"."Dal 4 gennaio giochiamo partite da dentro o fuori. Se in quella data chiedevi a cento persone se il Verona si poteva salvare, 99 diceva di no. Sono mesi di grande tensione, dove ogni gara che giochi è sempre un po' l'ultima spiaggia. E' un periodo difficile, soprattutto dal punto di vista nervoso. Giocavamo una partita che non potevamo sbagliare. Siamo andati sotto per un episodio casuale e c'era il rischio di innervosirsi. La squadra però ha fatto molto bene e siamo rimasti in partita"."La squadra ha dimostrato maturità sotto tanti punti di vista, non era semplice mettere in piedi una partita così. Complessivamente abbiamo fatto bene. Miguel è un giocatore importantissimo, fondamentale per le dinamiche di questa squadra sia da un punto di vista tecnico che dell'esperienza. Ci sono tanti giocatori giovani che non sono abituati a queste pressioni. Avere un uomo di questo tipo è un valore aggiunto".