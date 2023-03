Marco Zaffaroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match tra il suo Verona e la Juventus.



“La squadra sta lavorando bene cercando di dimenticare l’ultima sfida prima della sosta. E’ un periodo complicato, stiamo giocando partite difficili sotto il punto di vista tecnico e nervoso. In questo momento la cosa fondamentale è abituarsi: se si gioca una gara con queste pressioni e con questa classifica, a parità di metri fatti la partita pesa il doppio”.



“Loro hanno una rosa che non ha bisogno di presentazioni, stanno avendo una regolarità incredibile. Per punti fatti sono secondi in classifica, parliamo di una squadra forte. Occorrerà fare una partita seria. Non saranno convocabili Djuric, Sulemana, Zeefuik, Lazovic e Coppola, che è squalificato. Ngonge e Verdi hanno fatto gli ultimi allenamenti, ci sono buone chance che siano convocati”.



“Gaich si è allenato bene e con continuità, Verdi e Ngonge sono rientrati negli ultimi allenamenti e i risultati sono stati positivi. Doig è andato con l’Under 21 in Scozia, ma è stato uno dei primi a rientrare: sta bene anche lui e Faraoni sta giocando con continuità dopo l’infortunio, abbiamo recuperato totalmente anche Depaoli. Da quel punto di vista siamo completi, stesso discorso per Terracciano“.