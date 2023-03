Intervenuto ai microfoni di DAZN, il tecnico del Verona Marco Zaffaroni ha così presentato la sfida al Monza, soffermandosi particolarmente sulla presenza di Simone Verdi da titolare per la prima volta in questo 2023: "Sono delle rotazioni, in questo momento tutti sono coinvolti in questo percorso. Simone sta bene, è arrivato il suo turno e oggi deve fare ciò che sa fare. Ha qualità, si sa mettere a disposizione, ed è un ragazzo adatto per questo tipo di gare perché abituato dall'esperienza dell'anno scorso a Salerno".