Veronica Bielik, ovvero il "lato B più bello di Polonia", è una modella polacca di 27 anni, famosa in tutto il mondo per tre motivi. Il primo ve lo abbiamo già detto: il lato B, per il quale in un post su Instagram, dove vanta un seguito di 3 milioni di followers, la Bielik ha evocato l'emoticon della pesca (associata inevitabilmente alle forme del lato b sui social ndr.). Gli altri due motivi vestono di rosso e corrispondono ad altrettante passioni della bellissima modella: la Ferrari e il Liverpool, di cui è tifosissima. Per il resto, la vita di Veronica si divide fra il mondo della moda e quello dei social. Pronti al viaggio fra le sue ultime foto?



