La stagione volge al termine e perci sono due ultime missioni: la prima e più importante blindare definitivamente la salvezza del, la squadra guidata da Alberto Gilardino ormai è a un passo grazie agli 11 punti di vantaggio sulla zona retrocessione a cinque giornate dal termine della Serie A; la seconda è incrementare il bottino di reti già ottimo, un compito questo che si lega poi anche al futuro dell'islandese.Il mercato si avvicina e il classe 1997 sarà nuovamente protagonista. Già a gennaio il Grifone aveva resistito agli assalti arrivati fino all'ultimo giorno, soprattutto da parte dellache ha provato il tutto per tutto per portarlo alla corte di Vincenzo Italiano. Le big italiane,su tutte, ed estere lo cercano e il Genoa non chiude la porta a un trasferimento, ma. Ma chi è in pole per Gudmundsson?

- Albert non ha escluso nelle scorse settimane l'ipotesi di permanenza a Genova, ma le ultime dichiarazioni dell'islandese lasciano intendere che le sue ambizioni siano destinate a portarlo presto lontano dalla Liguria: "Voglio davvero mettermi alla prova al più alto livello possibile. Mi sento bene qui e sono ancora sotto contratto qui al Genoa, voglio finire la stagione e vedere cosa succede, ma ovviamente come giocatore e amante del calcio, ho sempre sognato di giocare ai massimi livelli. Questa è sempre stata la mia ambizione.".

- Parole e musica per il, che cerca rinforzi per l'attacco e da tempo ha messo nel mirino Gudmundsson. I rapporti tra gli Spurs e il Genoa, poi, sono buoni e testimoniati anche dall'affare concluso a gennaio, che ha portatoa Londra per 30 milioni di euro conche ha fatto il percorso inverso, ma in prestito. L'idea del Tottenham è di provare a realizzare una nuova operazione con il Grifone sfruttando l'assist dell'islandese, ma le big italiane non intendono alzare bandiera bianca tanto facilmente.- Partiamo dall'Inter, che ha individuato nell'attacco il reparto su cui concentrare gli sforzi in estate(soprattutto per l'apporto inferiore alle aspettative di Arnautovic e Sanchez). Gudmundsson è da tempo in cima alla lista delle preferenze di Ausilio e Marotta, che stanno studiando i contorni dell'eventuale affare. Con l'intenzione di ripetere un'sul quale potrebbe essere poi conservato eventualmente il diritto di riacquisto. In questo senso, come ha evidenziato Il Corriere dello Sport, il nome giusto può essere quello di, terzino classe 2003 in prestito al San Gallo e titolare nell'Italia Under 21 di Nunziata. Una formula alla quale il Genoa comunque non ha chiuso la porta, anche se la prospettiva di incassare cash immediato chiaramente può essere più allettante.

- E poi c'è la, altra squadra che cerca un colpo ad effetto nel reparto offensivo. Negli scorsi giornisi è attivato in prima persona e ha avuto u. I bianconeri ragionano eventualmente su un affare a titolo definitivo, ma anche loro puntano a inserire contropartite tecniche per abbassare l'esborso economico:sono profili graditi al Genoa, ma da parte della Juve c'è l'apertura a discutere anche di altri giocatori come

- La prima stagione in Serie A di Gudmundsson è strepitosa nei numeri: finora 13 gol e 3 assist in 31 presenze, a cui aggiungere 2 gol e 1 assist in 2 partite di Coppa Italia.@Albri_Fede90