Il flirt con l'angelo di Victoria's Secret Cindy Bruna è durato poco, giusto il tempo di far uscire il gossip per la presenza insieme ad un party del compagno Neymar. Ma ora Marco Verratti ha trovato una nuova compagna.



Si tratta di Jessica Aidi, splendida modella già volto di Sports Illustrated, che è stata immortalata mano nella mano con il centrocampista pescarese nel paddock del Gran Premio di Montecarlo. Verratti si è separato a marzo dalla moglie Laura Zazzara con cui ha avuto due figli e da allora non si avevano voci di un possibile nuovo fidanzamento. Sei mesi fa, quando la relazione con la moglie era già in crisi, Verratti ha conosciuto Jessica in un ristorante a Parigi rimanendo folgorato dalle sue forme.



E ora l'ufficialità della relazione comprovata anche da uno scatto pubblicato su instagram. Il social network è il pane quotidiano della splendida Jessica che non lesina ai propri fan scatti sempre più bollenti. Eccone alcuni nella nostra gallery.