Dopo mesi di lungo corteggiamento alla fine Marco Verratti ha detto sì e dirà ufficialmente addio dopo 11 anni al Paris Saint Germain. Il centrocampista italiano non convocato da Spalletti in Nazionale aveva detto no a tutte le proposte arrivate dall'Arabia Saudita, ma in queste ore si è lasciato convincere sì dai petroldollari, ma del Qatar (paese che controlla il PSG) e nelle prossime 24 ore sarà ufficiale il suo trasferimento all'Al Arabi.



LE CIFRE - L'approdo di Luis Enrique sulla panchina del club parigino aveva già da tempo messo l'ex-Pescara ai margini del club. Convocato per la tourneé estiva, era poi stato di fatto escluso dalla rosa per spingerlo verso l'addio. Il PSG ha da tempo accettato un'offerta da 45 milioni di euro per lui dall'Al Arabi che già lo scorso giugno aveva fatto un primo tentativo. Oggi il sì finale con Verratti che andrà a guadagnare più del doppio del suo attuale ingaggio da 14 milioni di euro netti.



INTRECCI AL ARABI/PSG - Verratti in Qatar non finisce in un club qualunque, bensì in una società che ha tantissimi intrecci con il PSG. Sia Rafinha che Abdou Diallo, infatti sono passati nel corso degli ultimi due anni dal club di Nasser Al Khelaifi all'Al Arabi generando, considerando anche il centrocampista italiano, importanti vantaggi economici, con un grande risparmio a livello di monte ingaggi e un totale di 60 milioni di euro di incassi per i cartellini.