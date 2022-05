Marco Verratti, centrocampista del PSG, ha parlato a Le Parisien e detto la sua sul futuro di Kylian Mbappé, in bilico tra i parigini e il Real Madrid: "Influirà sul club indipendentemente dalla sua decisione. È uno dei più grandi giocatori del pianeta in questo momento, quindi vogliamo tutti che rimanga qui. Ma quando parlo con lui, è più per divertimento. Nel calcio, quando hai qualcosa in testa, quando una decisione è vicina, ne parli poco. È una sua decisione, e io la sto aspettando, come te. Quando ho visto le notifiche che dicevano che Kylian era a Madrid, mi faceva male lo stomaco (sorride, ndr). Anche se poi mi ha detto: 'Tranquillo, ero in vacanza'. Stiamo tutti aspettando di sapere".