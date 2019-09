Altro rinnovo in vista, per Marco Verratti. Il centrocampista del Paris Saint-Germain è pronto a diventare, ulteriormente, uno dei punti fermi del club parigino. In tanti arrivano (Icardi, Sarabia, Herrera, Gueye, Keylor Navas), qualcuno va via (Dani Alves, Areola), qualcun altro non ci riesce (Neymar). Il centrocampista di Manoppello, cresciuto nel Pescara, con zero esperienza in Serie A, no. Resta. Sta bene a Parigi e sta bene al PSG. E il rinnovo è dietro l'angolo.



DETTAGLI - Come appreso da calciomercato.com, Leonardo, direttore sportivo dei parigini e uomo che ha portato in Ligue 1 Veratì, e Mino Raiola, agente del numero 6 dell'Italia, ne stanno parlando da tempo e sono a buon punto: 12 milioni di euro a stagione al giocatore, prolungamento fino al 2024 (è scadenza nel 2021) e una promessa. Quale? La fascia da capitano. Con Thiago Silva in scadenza, il prossimo anno il classe '92, dal 2012 al PSG, è il più longevo della rosa. E la fascia da capitano diventerebbe quasi un diritto. Ma non è finita...



VITA A PARIGI - Al di là del Paris Saint-Germain, Marco Verratti si trova bene anche a Parigi. Al di là della storia con la modella francese Jessica Aidi, il Gufetto di Manoppello sta per aprire un ristorante nella capitale transalpina. Entro fine anno, salvo sorprese, inaugurerà la sua nuova attività. Rinnovo, fascia da capitano, amore e 'lavoro parallelo': Verratti è sempre più parigino.



