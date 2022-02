Lunga intervista rilasciata a L'Equipe di Marco Verratti nel quale si racconta a 360° gradi nell'ormai decennale esperienza con la maglia del Psg.



Dal suo modo di intendere il calcio, al rapporto con i vari allenatori, ai momenti bui riguardo agli infortuni fino al suo momento attuale.



Ad è proprio sul rapporto con un allenatore come Carlo Ancelotti che il centrocampista classe '92 ha voluto svelare un retroscena: ''Ancelotti, all’inizio, mi prese da parte e mi disse: '‘Marco, per favore, quando sei sotto pressione, chiudi gli occhi e tira il più lontano possibile''.



Non lo fece praticamente mai, tanto che alla fine il mister si è dovuto rassegnare

dicendomi: '‘Va bene Marco, fai quello che vuoi perché so che è il tuo gioco. O ti metto in panchina o ti amo come sei, non cambierai mai”.



Poi spazio al suo modo di intendere il calcio: ''E' uno sport collettivo, non mi interessa chi segna. Si vince insieme e ognuno di noi deve metterci del suo. Il mio obiettivo è quello di far giocare bene la squadra, di dare tranquillità, sforzarmi per i compagni e recuperare palloni”.