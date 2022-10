Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Gavi potrebbe collezionare la sua gara numero 10 in Champions League con il Barcellona. All'età di 18 anni e 68 giorni, diventerebbe il quarto giocatore più giovane nella storia della competizione a raggiungere la doppia cifra di presenze, dopo Youri Tielemans, Jude Bellingham e Bojan, anche quest'ultimo col Barcellona.