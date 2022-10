Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Dopo le vittorie di quest'anno contro Liverpool e Viktoria Plzen, l'Inter potrebbe vincere tre trasferte consecutive per la prima volta in assoluto in Coppa dei Campioni/Champions League.