Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'ultima vittoria in trasferta dell'Inter contro una squadra spagnola in Champions League risale a ottobre 2004, 5-1 in casa del Valencia. Da allora, l'Inter ha perso sette delle successive otto gare di questo tipo (1N), di cui una in ciascuna delle ultime quattro stagioni (vs Barcellona nel 2018/19 e 2019/20, vs Real Madrid nel 2020/21 e 2021/22).