Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Il Barcellona ha perso solo tre delle ultime 44 partite casalinghe di Champions League (36V, 5N) e tutte e tre le sconfitte sono arrivate nelle sei partite in casa della gestione Ronald Koeman (3V, 3P).