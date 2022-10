Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Da quando ha segnato in quattro presenze consecutive in Champions League tra ottobre e novembre 2019, l'attaccante dell'Inter Lautaro Martínez ha segnato solo due gol nelle ultime 18 partite della competizione. Tuttavia, l'86% dei suoi gol in Champions League sono stati segnati fuori casa (6/7).