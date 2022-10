Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'Inter ha sempre perso in trasferta contro il Barcellona in Champions League, subendo cinque sconfitte e restando senza segnare in quattro gare (un solo gol in totale). Il campo dei blaugrana è quello in cui i nerazzurri hanno incassato più sconfitte esterne nella competizione (5).