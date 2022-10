Questa sera a partire dalle 21 al Camp Nou andrà in scena Barcellona-Inter gara fondamentale per il percorso di entrambe in Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



La sconfitta del Barcellona contro l'Inter nella terza giornata è stata solo la seconda gara persa contro i nerazzurri in Champions League in 11 precedenti (6V, 3N, 2P); non ha mai perso due gare di fila contro l'Inter nella competizione, mentre nessuna squadra italiana ha mai battuto il Barcellona due volte in una singola stagione di Champions League.