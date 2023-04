E' ricca di fascino e di precedenti importanti la storia dei confronti fra i club italiani e i club portoghesi nelle coppe europee. Nella settimana in cui si giocano i match d'andata dei quarti di fiale di Champions League Benfica-Inter (domani alle 21 a Lisbona, diretta tv su Canale 5) e dei quarti di finale di Europa League Juventus-Sporting Lisbona (giovedì alle 21 a Torino, diretta tv su Sky, Dazn e TV8), ripercorriamo le principali sfide del passato calcistico italo-portoghese a livello di club. In particolare, la nostra memoria torna a cinque precedenti, tutti in finali europee, nelle quali i nostri club hanno sempre trionfato contro quelli lusitani.



NOTTI DA SOGNO - Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Supercoppa europea: tre competizioni per cinque storiche sfide, con esiti e protagonisti memorabili. Grandi allenatori (Nereo Rocco, Helenio Herrera, Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni, Carlo Ancelotti) e grandi giocatori: basta guardare l'elenco dei marcatori delle cinque finali che vi proponiamo per emozionarsi e tornare a sognare in grande. Inter e Juve, seppure per ora solo a livello dei quarti di finale, fra domani e giovedì, e poi nei match di ritorno, sapranno tener fede a questa grande tradizione italiana?



