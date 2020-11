Un futuro sempre più incerto, da vivere alla giornata. La curva dei contagi, che determina nuovi Dpcm e chiusure, ci obbliga a non poter programmare con troppo anticipo le nostre attività. Lo stesso vale per il calcio, dove inizia a complicarsi l'ipotesi di vedere l'Europeo itinerante. Un torneo, inizialmente in programma per giugno 2020, da svolgere in 12 paesi (Italia compresa) del Vecchio Continente.



Secondo Le Parisien, la Uefa sarebbe al lavoro per cercare soluzioni alternative qualora la situazione sanitaria continuasse ad essere così delicata. L'ipotesi più accreditata punta verso la Russia, complici impianti moderni e già funzionanti costruiti per i Mondiali del 2018. Già la scorsa primavera la Russia si era candidata per ospitare l'evento nel 2020, complice una situazione legata al Covid non così preoccupante a Mosca. Il quadro sanitario è ora diverso, motivo per cui la Uefa, che preferisce la linea del silenzio, continua a lavorare per l'organizzazione della competizione.