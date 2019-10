Ci siamo: l'attesa è (quasi) finita, i riflettoridi tutto il mondo sono pronti ad accendersi su San Siro. La Scala del Calcio, in attesa di capire cosa ne sarà del futuro, apre i battenti per il derby d'Italia, tornato quest'anno a recitare il ruolo di spartiacque per lo Scudetto. Parlare di sfida decisiva è presto, ma appare chiaro che Inter e Juve si contenderanno il Tricolore fino all'ultimo. Vigilia carica di polemiche e tensione: Conte, infatti, in conferenza stampa è tornato sulla petizione organizzata da alcuni tifosi bianconeri con l'obiettivo di far togliere la stella del tecnico pugliese dallo Stadium. Frecciate ad Agnelli e parole dure verso i tifosi per Conte, che recupera Romelu Lukaku.



CONTE, C'È LUKAKU - Dopo aver saltato la sfida di Champions League a Barcellona, infatti, il belga sarà regolarmente al suo posto nel 3-5-2 nerazzurro: al suo fianco, anche a causa dello squalificato Sanchez, ci sarà Lautaro Martinez. Per il resto, confermato il trio di difesa visto nelle ultime uscite. A centrocampo ci saranno Barella e Sensi al fianco di Brozovic, mentre sulle fasce è certa la presenza di Asamoah a sinistra, con D'Ambrosio favorito su Candreva a destra.



SARRI PUNTA SUL PIPITA - La Juve, invece, si presenta al match da seconda in classifica: un evento insolito, raramente visto negli ultimi anni. In caso di successo, i bianconeri balzerebbero in testa: per strappare i tre punti, Sarri si affida al 4-3-1-2 con Ramsey trequartista. Davanti, al fianco di Ronaldo, ci sarà Gonzalo Higuain, che ha vinto il ballottaggio con Paulo Dybala. Cuadrado agirà da terzino destro, con Khedira e Matuidi ai lati di Pjanic.



I NUMERI - Sold out a San Siro: saranno 75 mila gli spettatori provenienti un po' da tutto il mondo. Di oltre 100 nazionalità, infatti, i tifosi presenti sugli spalti. La gara sarà trasmessa in oltre 200 paesi e farà registrare il nuovo record d'incasso per il calcio italiano: 6,5 milioni di euro.