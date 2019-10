Questa sera a San Siro andrà in scena il Derby d'Italia Inter-Juventus ecco una curiosità sulla gara:



L’attaccante della Juventus Cristiano Ronaldo è andato in rete nelle sue prime due gare di Serie A giocate a San Siro: nell’era dei tre punti a vittoria, solo Andriy Shevchenko è riuscito a segnare in tutte le prime tre gare giocate in questo stadio nella competizione.