Questa sera a partire dalle ore 21 l'Inter ospiterà a San Siro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'attaccante dell'Inter Edin Dzeko ha segnato in ognuna delle sue ultime tre presenze contro il Liverpool, realizzando un gol con il Manchester City nel 2015 e due con la Roma nelle semifinali di questa competizione nel 2017-18. Dzeko è infatti uno dei soli tre giocatori ad aver segnato in entrambe le gare di una sfida a eliminazione diretta contro il Liverpool in Champions League, insieme a Emmanuel Adebayor dell'Arsenal nel 2007-08 e Didier Drogba del Chelsea nel 2008-09.