Questa sera a partire dalle ore 21 l'Inter ospiterà a San Siro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Mohamed Salah potrebbe registrare la sua 50ª presenza in Champions League con il Liverpool in questa partita, finora ha segnato 32 gol. Tra i giocatori che hanno collezionato più di 50 presenze con un club specifico nella competizione, solo Cristiano Ronaldo (51 per il Real Madrid) e Robert Lewandowski (36 per il Bayern Monaco) hanno segnato di più alla loro 50ª gara.