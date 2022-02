Questa sera a partire dalle ore 21 l'Inter ospiterà a San Siro il Liverpool nella gara di andata degli ottavi di finale di Champions League. Ecco alcune statistiche e curiosità.



L'Inter ha vinto le ultime due partite interne di Champions League, una in più rispetto alle nove precedenti tra novembre 2018 e settembre 2021 (5N, 3P). L'ultima volta che hanno registrato tre vittorie consecutive in casa nella competizione è stata tra dicembre 2009 e novembre 2010 (una serie di sette), periodo in cui ha anche vinto il trofeo nel 2009-10 sotto José Mourinho.