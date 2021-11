A partire dalle 18 a San Siro, andrà in scena Inter-Napoli, sfida importantissima per la lotta scudetto. Ecco alcune statistiche e curiosità.



Tra le squadre affrontate almeno due volte da allenatore in Serie A, il Napoli è quella contro cui Simone Inzaghi ha la più alta percentuale di sconfitte (70%, frutto di sette KO, un pareggio e due vittorie in 10 partite di campionato).